Alla tv ufficiale dell'Atalanta, Gasperini ha parlato anche di Juve-Milan: "Se mi aspettavo una vittoria così netta del Milan sulla Juventus? Così netta no, ma era tra i risultati possibili. Quando il risultato viene sbloccato le partite in questo periodo prendono delle pieghe imprevedibili, strane. In quella partita il Milan ha fatto un grande colpo".