Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il tecnico dell'Giampieroha parlato della lotta scudetto citando anche la. Ecco il suo pensiero: "Punteremo alla Coppa Italia, è l'obiettivo più raggiungibile. Per quanto mi riguarda, arrivare in Champions per tre anni vuol dire aver acceso tutti i riflettori. La Juve?ha ben chiaro ciò che deve fare. È una Juve che non è partita secondo le aspettative ma aver vinto il derby è un bel segnale. Anche l'è in ripresa, entrambe le squadre rientreranno presto nella lotta per le migliori posizioni del campionato".