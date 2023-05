Le parole di Gasperini a Dazn:CORI RAZZISTI - "Noi abbiamo in campo giocatori come Pasalic, Djimsiti, abbiamo avuti Ilicic, Sutalo, tanti giocatori... Non confondo sempre che tutto sia razzismo. Il razzismo é la prima cosa da combattere, a volte sono cose individuali come quando qualcuno viene pesantemente insultato in uno stadio. E' razzismo? No, allora sarebbero insultati anche gli altri giocatori di quell'etnia. Io tendo a pensarla così, il razzismo é una cosa grave e peggiore che coinvolge più persone e non un episodio. Quello é razzismo? Ti sbagli pesantemente, se no facciamo passare tutti da razzisti. Anche io mi dissocio da ogni forma di maleducazione, però personalmente penso il razzismo sia una cosa più seria da combattere".