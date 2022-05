Le parole di Gasperini dopo la partita tra Atalanta e Spezia:



"Io sono legato a questa società, a novembre ho firmato un contratto ma è chiaro che le cose sono un po' cambiate; dipenderà molto da quello che deciderà la società, non ne abbiamo mai parlato. Io ho una tale riconoscenza a questo ambiente che sono disponibile a ogni soluzione: da parte mia, se andremo avanti, lo farò con grande entusiasmo. Indipendentemente da me e dai giocatori, mi auguro che l'Atalanta faccia sempre meglio; anche di più di quello che abbiamo fatto in questi anni. Non è facile per una realtà come Bergamo farsi conoscere in tutto il mondo. Abbiamo raggiunto risultati straordinari, ma se mi chiedete se l'Atalanta può vincere scudetto, Champions o Europa League vi dico che capita una volta ogni 10mila squadre".