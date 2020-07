Intervistato da Sky Sport al termine della sfida vinta contro il Parma, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato: "Per noi il secondo posto sarebbe il miglior piazzamento di sempre dopo il terzo dell'anno scorso. In questi anni siamo arrivati davanti a tutte le grandi, a turno. Tranne la Juventus, ovviamente. Manca una partita, ci proveremo".



ILICIC - "Se ci sarà in Champions? Stiamo viaggiando alla giornata, ma più passano i giorni e più si fa difficile. Siamo stati molti mesi senza Zapata, ora nel momento decisivo della stagione c'è quest'altra assenza. Per noi Ilicic è fondamentale, fino a marzo era devastante in campionato e coppa, era la sua stagione. È come la Juve senza Dybala o Lazio senza Immobile e l'Inter senza Lukaku".