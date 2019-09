A L'Eco di Bergamo, Gian Piero Gasperini parla della stagione della sua Atalanta: "Gomez e Ilicic sono la nostra garanzia tecnica, Malinovskyi oggi è l’alternativa al Papu e diventerà un buon giocatore anche nel nostro calcio. Tra l’altro lui e Muriel portano qualità balistiche che non avevamo in rosa. Ho visto un’Atalanta di alto livello, capace di proporre un calcio da Champions. Non la più bella di sempre, ma se ci aggiungeremo la giusta determinazione diventeremo più forti. Sfida scudetto? Juve e Napoli davanti, sono curioso di vedere l’Inter".