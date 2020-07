L'Atalanta è il prossimo avversario della Juventus, che cercherà contro la Dea di dimenticare il ko per 4-2 incassato martedì sera a Milano. Gli uomini di Gasperini ieri sera hanno battuto 2-0 la Sampdoria, e queste sono alcune delle parole del tecnico di Grugliasco nel post partita: "La parola scudetto non deve ronzare: è nelle mani della Juventus, che è troppo forte. Noi andiamo avanti un pezzo per volta, alla ricerca della qualificazione aritmetica in Champions League. Il vero scudetto per Bergamo è lo svuotarsi del reparto Covid dell'ospedale".