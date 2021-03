Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Atalanta, ha toccato anche un tema che riguarda la Juventus: "Scudetto? L'Inter è prima in classifica meritatamente: ha un buon distacco, è la principale candidata a vincere il campionato. Ma 13 giornate sono tante! Per la legge dei grandi numeri, prima o poi a Milano con l'Inter sarà la volta buona. L'anno scorso a Milano abbiamo fatto un bel pareggio, a novembre all'andata ne abbiamo fatto un altro in rimonta. Certo, sarebbe meglio passare noi in vantaggio..."