L'allenatore dell'Atalanta Gianpieroha parlato in conferenza stampa verso la gara di Coppa Italia. Queste le sue parole:"Non potremmo vincere lo Scudetto, mi dispiace. Però non ci tiriamo indietro in niente, l’obiettivo è andare in Champions League, è l’unico obiettivo valido. Esiste solo la Champions, il resto non esiste niente"."Dando per improbabile lo Scudetto e le coppe europee, la Coppa Italia è quella più arrivabile, domani andiamo per giocarci questa competizione".