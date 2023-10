Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole:"La Juve è forte, ma ha qualche certezza in meno rispetto a Milan e Inter. Il Napoli ha problemi e perderà Osimhen per la Coppa d’Africa, ma resta la squadra che ha stravinto il campionato. Io vedo le milanesi e il Napoli davanti. La Roma, se Dybala e Lukaku stanno bene, se la gioca con le prime. La Lazio, dopo un anno straor- dinario, ha un rendimento più normale"."Può diventare il centravanti più forte in Italia. Ha fisicità, tiro, gioco aereo. Però deve metterci agonismo, ambizione, fuoco dentro. Cuore e testa, il resto viene dopo"."Ogni tanto penso che gli faccio pochi complimenti e gli chiedo sempre tanto. Poi mi dico: ma ha solo 20 anni… Ha tutto per diventare un vero leader. Ovunque".