Gian Piero Gasperini a Sky Sport, dopo la partita della sua Atalanta vinta 1-0 a Cagliari, ha parlato anche del difensore argentino Cristian Romero: "Ha dei mezzi importanti, non per niente era stato acquistato dalla Juventus. È ancora giovane, ha ancora margini di miglioramento. Bisogna stare un po’ attenti con lui: ha preso un’ammonizione assurda a 5 secondi dall’intervallo e possono condizionare la sua gara. Poi oggi ha giocato da centrodestra ed ha margini di miglioramento in questa posizione. Può avere un’evoluzione importante"