Gasperini, i dubbi sulla Roma legati al mercato: 'colpa' del Fair Play Finanziario

Inutile nascondersi, al momento non è affatto chiara la situazione del tecnico dell'Atalanta (perché sì, in effetti ancora di Atalanta si deve parlare, in attesa dell'incontro con la famiglia Percassi per l'eventuale risoluzione del contratto), che sembrava pronto a sedersi sulla panchina giallorossa fino a quando, poche ore fa, si è iniziato a vociferare di un inserimento dei bianconeri , scottati dal "no" di Antonio Conte.Una telefonata c'è stata, ve lo abbiamo già raccontato , tra la Juve e Gasperini. Il quale, stando a quanto trapelato, ha chiesto 24/48 ore ai Friedkin per dare la sua risposta definitiva, dopo aver chiesto (anche) garanzie sul mercato. Ecco, il nodo della questione potrebbe risiedere proprio qui, come spiega Calciomercato.com.

Gasperini-Roma: cosa preoccupa il tecnico

La Roma e il Fair Play Finanziario

Cosa rischia la Roma se non rispetta i parametri Uefa

La Roma, infatti, si avvicina a una fase molto delicata della sua pianificazione sportiva, con due sessioni di mercato fortemente limitate dai vincoli economici imposti dall'UEFA con il. Gasperini era al corrente della situazione generale del club, ma solo nell’incontro avvenuto ieri con la proprietà ha avuto modo di entrare nel dettaglio. E, secondo quanto trapelato, non si aspettava uno scenario così complesso e vincolante, che potrebbe influenzare le ambizioni e le possibilità di costruzione della nuova squadra.Tutto nasce dall’accordo transattivo sottoscritto nel 2022 dalla Roma con l’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) dell’UEFA. Si tratta di un’intesa quadriennale che obbliga la società a rispettare una serie di obiettivi economici precisi nei periodi di rendicontazione che terminano a giugno 2022, 2023, 2024 e 2025. Questo percorso, stabilito in accordo con la UEFA, ha l’obiettivo di accompagnare il club verso una piena conformità ai nuovi regolamenti sul Fair Play Finanziario, da raggiungere entro la stagione sportiva 2025/26.Il nodo centrale dell’accordo è il contenimento del deficit operativo aggregato, che non dovrà superare i 60 milioni di euro. Un obiettivo ambizioso, se si considera che al momento, in base ai dati più recenti, la Roma registra un. Questo significa che la società dovrà operare una significativa riduzione dei costi, oppure generare plusvalenze importanti, nel breve termine. Le conseguenze in caso di mancato rispetto dei parametri UEFA sono tutt’altro che trascurabili. Le sanzioni possono andare da semplici multe fino a misure molto più severe, come la limitazione delle rose nelle competizioni europee o, nei casi più gravi, l’esclusione dalle coppe internazionali. È quindi evidente che ogni decisione sul mercato dovrà essere ponderata con estrema attenzione.Per la Roma, il vincolo finanziario si traduce nella necessità di fare mercato con grande intelligenza, puntando su operazioni a basso costo, valorizzazione dei giovani, cessioni strategiche e un lavoro oculato su prestiti e parametri zero. In questo contesto, la figura del prossimo allenatore sarà cruciale non solo sotto l’aspetto tecnico-tattico, ma anche per la capacità di valorizzare al massimo le risorse già presenti in rosa e contribuire a costruire un progetto sostenibile. E Gasperini, appunto, è stato avvisato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui