“La Lazio rimane una squadra forte e competitiva. Può lottare per la Champions. Quest’anno sarà difficile, sono tutte dentro: Lazio, Roma, Fiorentina e Juventus. C’è ancora tempo e spazio per rimettere in gioco tutto. Diventerà una gara a eliminazione”. Così Gian Piero Gasperini a DAZN dopo la partita con la Lazio.