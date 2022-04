Nella giornata di oggi, il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto l'Atalanta in quel di Bergamo per 1-3, dando l'ennesimo e fortissimo segnale al campionato che ora, diventa ancora più avvincente. Questo però, allontana quasi definitivamente l'Atalanta dalla zona Champions. Anche l'allenatore della Dea Giampiero Gasperini si è espresso in merito, attraverso le dichiarazioni rilasciate nel post partita.



'Tante grandi squadre italiane non vanno tanto avanti in Champions, non è un dramma se per un anno non la giochiamo noi. Con il Lipsia è un'altra competizione: partiamo da un'ottima condizione per una partita dalle difficoltà indubbie, ma pronti a giocarci le nostre carte'.