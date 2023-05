, pre Atalanta-Juve, parla così a Sky Sport."Ormai tutte le gare lo sono, per la Champions e per l'Europa. Classifica corta, ci sta dentro tutto o niente"."Resta sempre una grande squadra, a prescindere dai suoi momenti positivi o meno. Resta una squadra di valore, con giocatori di valore. Ci sarà bisogno di giocatori forti"."Intanto in questo momento abbiamo Hojlund e Lookman non disponibili, dobbiamo cambiare. Durante il campionato anche noi abbiamo adattamenti o altri periodi. Questa partita la iniziamo così, abbiamo Muriel e Boga, le nostre soluzioni. Le scelte sono poche? In queste partite si vorrebbe arrivare con tutti disponibili ma qualche volta non è possibile, abbiamo le nostre risorse per fare la nostra gara".- "Cosa possiamo avere in più? Essere qui è grande orgoglio, abbiamo la soddisfazione di poter giocare queste partite al meglio, come accaduto con la Roma. Anche oggi possiamo giocare delle gare di grande interesse e importanza per il campionato. E' un primo traguardo. Ogni gara deve tenerci dentro per pensare alla successiva. Era difficile immaginarlo, stiamo battagliando con squadre come Lazio, Juve, Inter, Milan, Roma... Chi è dietro di noi è distanziato come non pensavamo di poter fare a questo punto. Cinque giornate, cinque volate, cinque finali. Iniziamo oggi".