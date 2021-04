L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria con la Fiorentina, spiegando che: "Io ritengo Juve e Inter con qualcosa sicuramente di più di noi. Le società con le quali lottiamo hanno un budget molto alto, l'Atalanta ha dovuto spostarlo ma non può competere con queste squadre sotto il profilo economico. Non possiamo permetterci di comprare Lukaku, Barella, Osimhen.... ma non vuol dire che non staremo in questa fascia. Lo scudetto? Non mi voglio nascondere, ma mi sembra eccessivo. Corsa Champions? Ora gli scontri diretti valgono doppio, sei punti. Sarà tutto in bilico fino alla fine".