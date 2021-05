Tra i nomi circolati nelle scorse settimane per l'eventuale dopo Pirlo sulla panchina della Juventus c'è anche quello di Gian Piero Gasperini, che ha fatto un'altra grande stagione all'Atalanta chiudendo il campionato al secondo posto e qualificando la squadra in Champions per la terza volta consecutiva. A fare chiarezza sul futuro dell'allenatore è stato l'ad dell'Atalanta Luca Percassi, che ha spiegato che la società non ha nessuna intenzione di privarsi di Gasperini.