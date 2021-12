"Per tanti anni ero considerato un pazzo, dicevano che il mio calcio non aveva futuro. Devo ringraziare società e giocatori che mi hanno permesso di farlo". Lo ha detto, allenatore dell', ospite negli studi di Sky Sport. "Io credo che anche per salvarsi conviene provare sempre a vincere, invece che difendersi per pareggiare".Sullo scudetto: "L'è la squadra più forte, ma anchelo sono. Noi stiamo viaggiando già molto forte ma se le altre fanno 10 vittorie di fila... Abbiamo un gruppo solido mentalmente, con giocatori con culture diverse ma insieme lavorano tutti bene. Anche giocatori comenon sono più indolenti come erano prima".