Gasperini parla del suo futuro: 'La Roma è come la Nazionale, piace a tutti. Il loro interesse è motivo d'orgoglio'

ha parlato alla Rai in occasione della consegna del Premio Bearzot. L'attuale allenatore dell'ha toccato anche l'argomento relativo al suo futuro.Gasperini, va ricordato, non sarà libero da contratto a fine stagione. Il suo attuale accordo è in scadenza con l'Atalanta al 30 giugno 2026 e, rispetto al passato, l'allenatore ha voluto annunciare ormai qualche settimana fa che non ci sarà più alcun rinnovo.Il tecnico di Grugliasco è stato, negli ultimi tempi, accostato alla panchina della Roma e, incalzato proprio sul club giallorosso, il timoniere della Dea ha espresso tutto il suo apprezzamento per la piazza capitolina.

Le parole di Gasperini

"Piazza straordinaria, pubblico incredibile motivo d’orgoglio l’interesse della Roma, ma navighiamo a vista. Difficile prevedere quello che succederà nel futuro. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti".