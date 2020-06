Il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della sfida contro il Sassuolo, vinta per 4-1. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport: "Anche su questo siamo molto combattuti, di certo la immaginavamo in modo diverso, con l’entusiasmo dei tifosi e tanti bergamaschi in giro per l’Europa. Sarà tutt’altra cosa, comunque prestigiosa, ma spero che magari un po’ di pubblico ci sia: il calcio senza perde spettacolo, perde troppo. Ora però restiamo concentrati sul campionato, l’obiettivo è il quarto posto per rigiocare la Champions il prossimo anno in condizioni diverse. Avvantaggiati? Verrebbe da dire di sì, noi non abbiamo la presunzione di essere ai livelli delle più forti d’Europa. Magari in una gara secca, con qualche episodio, con loro non tanto in forma… A vincere la Champions non pensiamo, di sicuro daremo il massimo".