Le parole di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell'Atalanta: "Come spesso succede sono state travisate le mie dichiarazioni., di sicuro non lo scudetto che è impossibile. Se ne parla dall'inizio dell'anno ma non serve a niente. Dobbiamo giocare e pensare a crescere, è appena iniziato il ritorno. Negli scorsi anni eravamo molto più avanti, poi se ci sarà da fare la volata la faremo"