Gasperini, Mancini, Tudor, Zidane… qual è la situazione della panchina della Juventus

Laè in piena crisi dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano. La sconfitta ha lasciato strascichi pesanti, alimentando dubbi e incertezze sul futuro di, la cui posizione non appare più così solida come qualche settimana fa.Nonostante ciò, al momento la società non ha intenzione di cambiare guida tecnica, confermando la fiducia nel tecnico fino al termine della stagione. Tuttavia, le voci su un possibile ribaltone in panchina continuano a circolare e il toto-allenatore è già partito. Tra i nomi accostati alla panchina bianconera ci sono profili di spessore come Gian Piero, Robertoe Igor, tutti con esperienze importanti e legami diretti o indiretti con la Vecchia Signora.

La dirigenza juventina, però, continua a valutare la situazione con calma, consapevole che un cambio in corsa non sarebbe la soluzione ideale. Il focus rimane sul presente e sulla necessità di ritrovare compattezza e risultati. La prossima sfida contro il Verona sarà un test importante per capire se la squadra riuscirà a reagire o se la crisi diventerà ancora più profonda. In ogni caso, il futuro di Thiago Motta sarà deciso solo a fine stagione, quando la società tirerà le somme e valuterà se proseguire con lui o affidare la panchina a un nuovo allenatore.