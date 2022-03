Gasperini, in conferenza stampa, ha parlato così della lotta Champions con la Juve: "Quelle davanti viaggiano forte, ma lo sapevamo. In questo momento non riusciamo a tenere quel ritmo, bisogna vedere se saremo capaci di ripetere quanto fatto nel girone d'andata, le gare sono molto più combattute, dobbiamo giocare partita dopo partita. Dobbiamo dare il massimo, hanno perso punti un po' tutte le squadre, da questo match la squadra ne esce a testa alta, con la maglia sudata".