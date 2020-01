Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della sfida vinta contro il Parma: "Oggi era importante vincere per la classifica e allungare lo spazio con quelli dietro, poi il campionato italiano non ha questi risultati di frequente. La squadra sta vivendo un periodo straordinario, ha un approccio alle gare con fiducia, tecnica e qualità e ha la potenzialità di ripetersi nel girone di ritorno, dovremmo essere bravi a crederci per dare continuità all'Europa".



CORSA EUROPA - ​"Campionato molto battagliato, Juve e Inter sono di un altro livello, la Lazio ha vinto, il Napoli credo che possa dare battaglia, non sarà facile per gli altri rimontarci se ci ripeteremo, noi dovremo tenerci nel livello d'Europa". KULUSEVSKI - "Io sono convinto che Dejan diventerà un grandissimo giocatore, la Juve ha fatto un grande acquisto, ma nell'Atalanta fa fatica a rubare il posto a giocatori così. Bene ha fatto la società a fare questo tipo di scelta".



E in conferenza ha aggiunto: "Credo che Dejan possa diventare un giocatore importante con futuro grandioso, ha qualità atletiche e una potenza unica che nessuno ha in Prima Squadra. Per me sarà un grande centrocampista e la Juve ha fatto un grande investimento, l'Atalanta ha fatto bene a darlo al Parma, lì ha potuto giocare e sbocciare, all'Atalanta sarebbe stato più difficile, nella Juve può giocare titolare fin da subito".