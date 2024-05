Simone, ex portiere, fra gli altri, di Genoa e Perugia, ha parlato dei casi del giorno, parla a TMW Radio. Al centro dei commenti di Braglia c'è Gian Piero, allenatore dell'Atalanta finalista in Europa League e Coppa Italia."L'Atalanta è al top oggi. Lui sa sempre rimotivare la squadra ogni anno, anche se gli tolgono dei pezzi. Meriterebbe una grossa squadra. Gli auguro di poter allenare Juventus o Milan. Alla Juve sarebbe bello, perché sarebbe come tornare a casa. Sarebbe un bel percorso"."Juve, Milan e Inter dovrebbero prendere esempio sul come si gestisce una società, anche dal punto di vista della sostenibilità. Io lo premierei pienamente anche se non vincesse una delle due coppe", aggiunge Braglia.Se vincesse le due coppe, che farebbe al posto di Gasperini?"Se chiamasse la Juve, andrei. Anche Ferguson ha vinto ed è rimasto tanto allo United, mi piacerebbe che rimanesse ancora a Bergamo, però credo che se veramente arrivasse la chiamata della Juve, lì dove è nato, io prenderei in considerazione la cosa"