Un contatto c'è stato, come già emerso nelle scorse ore. Da qui a dire che sia tutto fatto, però, ce ne passa. Sì, in questo momento è un nome da tenere presente per quanto riguarda la panchina della, dopo che la decisione di Antonio Conte di restare al Napoli ha cambiato tutti gli scenari facendo definitivamente tramontare piste che sembravano ormai in fase di definizione. Ad ora, lo ribadiamo, non c'è nulla che autorizzi a fare voli pindarici in merito all'attuale tecnico dell'Atalanta, per il quale si è attivata con decisione anche la Roma che aspetta solo di chiudere. Anche qui, una mossa che pareva quasi scontata fino a poche ore fa, quando poi si è però registrato l'inserimento della Juventus.

Come giocherebbe la Juventus con Gasperini

La difesa

Le varianti tattiche

I cambiamenti

Cerchiamo di capire, allora, come potrebbe cambiare la squadra bianconera con l'eventuale approdo in panchina dell'allenatore di Grugliasco, che a Torino ha già lavorato come tecnico a livello giovanile senza mai nascondere il suo desiderio di tornare, prima o poi, con un ruolo ancora più importante.Ciò che non cambierebbe in maniera radicale rispetto al recente passato (quello sotto la guida di Igor Tudor, subentrato a Thiago Motta) è probabilmente la difesa: con tutta probabilità, infatti, Gasperini tornerebbe a riproporre la linea a tre, suo marchio di fabbrica fin dai tempi del Genoa, che ha saputo portare a un livello molto alto iniziando in un certo senso a "fare scuola", se è vero che diversi allenatori hanno imparato da lui sotto questo punto di vista.Per quanto riguarda il resto, è lecito ipotizzare che Gasperini studierebbe una Juventus con due principali varianti tattiche, ovvero il 3-4-3 e il 3-4-2-1, modulo quest'ultimo che ha accompagnato appunto anche l'era Tudor (con qualche eccezione dovuta a momenti di emergenza). Difficile, comunque, immaginare un centrocampo a tre, considerando che il tecnico preferisce avere sempre almeno tre giocatori offensivi da poter poi sfruttare in maniera diversa a seconda delle caratteristiche e dell'avversario (si pensi, per esempio, a ciò che ha saputo fare all'Atalanta con…).Al di là dell'impianto tattico, che sulla carta dovrebbe rimanere simile, il vero cambiamento per la Juventus riguarderebbe lo stile di gioco. Sia al Genoa che, in modo ancora più evidente, a Bergamo, le formazioni di Gasperini si sono infatti sempre distinte per un'identità ben definita e facilmente riconoscibile rispetto alle altre. Il suo calcio è fortemente offensivo, caratterizzato da un pressing costante e da un ritmo di gioco molto elevato. Le sue squadre applicano marcature a uomo su tutto il campo e puntano a vincere i duelli individuali in ogni zona.





