Gian Piero, allenatore dell'Atalanta, mette in guardia la Juventus in vista dell'impegno di Champions contro il Villarreal: ""E un’ottima squadra con un attacco di valore assoluto, trascinato da Gerard Moreno. E’ un gruppo completo, molto tecnico e ben allenato. Non è un caso che abbia vinto l’Europa League nella passata stagione. MaE’ vero, adesso la squadra di Allegri ha qualche difficoltà, speriamo che sappiano superarle e che in primavera siano pronti".