Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Juve: "Gomez convocato? Se non ci sono altri tipi di problemi...".



GLI ALTRI - "Sono stato chiaro. Domani incontriamo la Juve. C'è da parlare anche degli altri, da Gollini a Zapata, ma anche per rispetto. Da parte mia basta, ho la possibilità di scegliere, di far entrare uno o l'altro. Io devo pensare alla squadra e al miglior modulo possibile. Tutto il resto non chiedetelo a me, si è già detto abbastanza".



GOMEZ - "Abbiamo vinto ad Amsterdam e abbiamo pescato il Real Madrid. Non credo ci siano state amichevoli - parliamo della squadra più titolata -, domani giochiamo con la Juventus. È tanta roba. Allora dobbiamo parlare anche di Gollini o Zapata, ma anche per rispetto per gli altri giocatori. Voi parlate finché volete, io devo pensare a questa roba. C'è il Real, la Juve, poi la Roma domenica. Io ho questo fuoco qui, devo trovare la miglior soluzione per queste partite".



ILICIC - "Ilicic è ancora in disparte. Oggi Miranchuk può fare il primo allenamento, è risultato negativo. L'Atalanta dovrà fare una grande prestazione, ma dovrà proporsi con fiducia. Non c'è tantissimo tempo per preparare la partita, adesso è così per tutti. Ilicic può recuperare? Non lo so, fino a ieri non si è allenato. Ha problemi alla gola".



JUVE - "Hanno cambiato l'allenatore, ha aggiunto nuovi giocatori. A me piace il percorso che sta facendo Pirlo, intendo come squadra. Ha perso Pjanic, ma hanno aggiunto altri giocatori come Arthur e McKennie. Era una squadra già molto forte, ultimamente ha vinto un derby, col Genova e con il Barcellona. Forse sarebbe stata meglio incontrarla prima. È arrivata prima nel girone di Champions League. Per noi è una gara importante. Negli anni siamo cresciuti, le prime partite giocate a Torino erano diverse. Questo è un bel tema: contro una Juve forte sarà importante avere il giusto atteggiamento".