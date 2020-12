Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara casalinga contro la Fiorentina, in conferenza stampa ha detto: "Per me sono un rischio tutte le partite in campionato, la Fiorentina ha preso ottimi giocatori e di assoluto valore, nel primo tempo ha fatto un'ottima gara col Genoa, si continuano a vedere partite di grandissimo equilibrio dove il blasone conta poco. E' una partita impegnativa per tutte e due le squadre, per cui ci prepariamo ad affrontarla così. Cercherò di scegliere la miglior squadra possibile. Ora il vantaggio è che siamo tutti alla pari, giochiamo tutti a distanza dello stesso tempo. Io oggi non penso alla Juve, ma solo alla Fiorentina. Certo come sono emersi Romero e Pessina, spero lo faccia presto anche Miranchuk e magari più avanti Sutalo. Ho impiegato tutti, fino adesso, ma le mie scelte dipendono sempre da come si risponde sul campo".



PAOLO ROSSI - "E' una parte della nostra gioventù, un punto di riferimento per la Nazionale. Io l'ho conosciuto a 12 anni in un torneo a Firenze, lui giocava a San Michele ed era un sotto età e il giorno dopo la Juve lo comprò subito, aveva solo 14 anni, è il primo ricordo e la prima volta che ho messo piede a Coverciano. Il gol di Muriel alla Paolo Rossi? Sì, un po' si è vero. Lui era straordinario per la velocità, da ragazzino giocava alla destra, trasformato centravanti a Vicenza. Poi ha rotto tre menischi ma a 16 anni era già un talento emergente, poi quando è uscito come capita a parecchi a Como si è fermato, ma a Vicenza è esploso".