Gian Piero, in conferenza stampa, parla così di Juve-Inter.JUVE-INTER "C'è Juventus-Inter? L'Inter in questo momento è la squadra più accreditata per la vittoria finale. Ma la Juventus è incredibile, è sempre lì. Il campionato è durissimo e sono loro le squadre pretendenti per arrivare in fondo, l'Inter sembra la più favorita ma sono passate solo dodici giornate. La Juventus però ha possibilità di crescita importanti"."Come si gestisce il mini ciclo dopo la sosta? Quando giochi alla domenica dopo il giovedì il rischio è di non essere così brillante, specie se trovi una squadra un po' bloccata. Ma riguarda anche altre squadre, anche il Napoli ha sofferto dopo i turni di Champions. Solo l'Inter va come un treno, tutte le altre impegnate nelle coppe hanno pagato qualcosa. Ma le coppe, globalmente, danno qualcosa in più rispetto a quello che tolgono".