Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giampiero Gasperini ha parlato, ieri, della situazione della sua Atalanta e, in generale, del campionato italiano. Ecco le parole dell'allenatore della squadra bergamasca: "​La Juventus sta facendo un mercato importante, penso che sarà ancora lei la padrona del campionato. Sarri e Conte sono due grandi allenatori, e sapranno far bene. Io ho un debito con l'Atlanta e con Bergamo. Vogliamo fare più che bene e sono felice che la società abbia mantenuto la promessa di non vendere i migliori".