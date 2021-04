Il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, soffermandosi anche sulla Juventus: “La Juve per me è fortissima, al pari dell’Inter, sono quelle che hanno qualcosa in più delle altre. Il risultato contro il Napoli è la dimostrazione che non è determinante un risultato, il Napoli rimane dentro, questa è una fase importante ma non decisiva”.



ROMERO E FREULER DIFFIDATI- Dopo il match contro la Fiorentina ci sarà la sfida contro la Juve, Gasperini ha parlato anche dei diffidati: "La Fiorentina non è meno importante della Juve, poi qualcuno è diffidato adesso e poi non lo sarà più, non si possono fare questi calcoli”.