Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo Juventus-Atalanta:"Se i risultati sono questi continuiamo ad accostarlo alla Juve tutte le settimane. Non sono i tempi giusti per parlare di mercato. Lui è cresciuto molto e oggi ha fatto una gran partita. Fino al 30 giugno è dell'Atalanta e facciamolo rendere al meglio".JUVE - "La Juventus è una squadra forte. Quando arriva dentro l'area è una squadra di grande valore. Ci ha fatto due gol in pochi minuti, poi siamo stati bravi a fare un bel gol del pareggio".PRIMO GOL - Era la situazione giusta per farlo. Sono stati bravi i giocatori che hanno scelto la soluzione giusta".