Il tecnico dell'Atalanta Gianpiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn, soffermandosi inizialmente sul fallo di mano di De Roon, da cui è scaturito il primo rigore per la Juve: "Nettissimo, grande rigore (ride, ndr). il regolamento è questo in itala. Oggi è capitata contro e fine. Ora dobbiamo tagliare le braccia ai difensori. in questo modo sono impediti con le braccia dietro la schiena".



"In Champions League incontreremo squadre di questo valore, volevamo capire se fossimo in grado di reggere la forza d'urto di una grande squadra come la Juve schierando in campo dall'inizio Gomez, Ilicic e Zapata. Sono soddisfatto per la prestazione, ma non dal risultato. Qualificarci in Champions League per il secondo anno di fila è un grandissimo obiettivo. Non abbiamo mai pensato allo scudetto, la differenza l'hanno fatta i punti persi negli scontri diretti con Juve, Inter e Lazio. In tutte queste partite abbiamo avuto degli episodi arbitrali sfavorevoli".