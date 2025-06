Gasperini: 'Interesse della Juventus? Sì ma Roma era la strada giusta'

Gasperini, l'interesse della Juventus

Gasperini su Dybala

Gian Piero è il nuovo allenatore della Roma succedendo a Claudio Ranieri. Prima però il tecnico originario di Grugliasco, nel torinese, era stato accostato anche alla Juventus. Questa la rivelazione dell'ex allenatore dell'Atalanta in conferenza stampa al momento della sua presentazione in giallorosso:"Interesse della Juventus? Sì, ma ho avuto la sensazione che questa fosse la strada giusta per la mia carriera, nonostante tutti i rischi che mi vengono sempre elencati. La situazione giusta per me per poter incidere. Ho ragionato su questo e l'ho messo davanti a tutto. Questo è quello che cerco in questo momento e sono convinto di aver fatto la scelta giusta".

“Spero che stia sempre bene e che abbia una buona condizione. Tutti devono spingere nella stessa direzione, poi ci sono i singoli che proveremo a migliorare. Se ci riusciamo siamo un passo avanti. Non ci sono giocatori che non sono adatti, quando sta bene è un grande giocatore. Quando ha delle difficoltà anche a voi piace meno, dobbiamo cercare di far stare bene i giocatori”.

Su Soulè



"Soulé è offensivo e deve fare goal e assist, deve essere un giocatore d’attacco. Nel calcio moderno conta essere squadra".



Quando la Juventus ha cercato Gasperini?

Qualche giorno fa Sandro Sabatini ha parlato anche di una telefonata tra il nuovo direttore Comolli e il tecnico oggi alla Roma Gian Piero Gasperini. Quello di Gasp infatti è stato un nome caldo in casa bianconera in caso di separazione da Igor Tudor prima di arrivare alla decisione definitiva del rinnovo di contratto del croato.





