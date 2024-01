Gian Pieroha tenuto una conferenza stampa in vista dell'incontro che vedrà l'Atalanta scendere in campo al Gewiss Stadium per affrontare l'Udinese. Dopo il weekend di pausa dovuto alla Supercoppa italiana, che ha impedito agli orobici di giocare contro l'Inter, i nerazzurri ripartono affrontando i friulani con l'obiettivo di conquistare il quarto posto in classifica, a soli un punto di distanza. Tuttavia, Gasperini dovrà fare a meno di Teun, infortunatosi durante l'allenamento e indisponibile per la sfida contro la squadra di Cioffi.KOOPMEINERS - "Purtroppo in una partita tra di noi abbiamo perso due giocatori in un colpo solo, Koopmeiners si è incrociato con i tacchetti con un altro giocatore e si è procurato un taglio profondo, succede una volta ogni mille anni".