Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, nella conferenza stampa post vittoria per 1-0 sulla Juventus: "Battere la Juventus ci dà grande orgoglio e soddisfazione, in 14 mesi abbiamo fatto grandi prestazioni. Peccato per l'assenza di pubblico. Questi sono 3 punti fondamentali, siamo in un lotto di squadre dove non rallenta nessuno. La Juve mi è sembrata molto forte, per qualificarsi in Champions League ci vorranno altre vittorie. È un campionato meraviglioso."



I CAMBI - "Malinovskyi, Ilicic, Pasalic hanno fatto tutti bene. Non finirò mai di elogiarli, hanno capacità e adattabilità. Abbiamo trovato una squadra forte fisicamente e tecnica. Globalmente abbiamo fatto qualcosa in più, è stata una partita combattuta e bella. Non finirò mai di ringraziare i miei ragazzi, meritano elogi da parte di tutti viste le prestazioni".



FINALE DI COPPA ITALIA - "Spesso con la Juventus siamo andati vicini a vincere, anche l'estate scorsa a Torino. Per noi questa è una vittoria importantissima, un segnale: vuol dire che la Juve può anche perdere. Rimane una grandissima squadra, però la vittoria di oggi ci dà grande morale".



BUFFON ALL'ATALANTA? - "Doveva venire prima".