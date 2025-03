Gasperini in conferenza stampa: 'La vittoria più eclatante di sempre ottenuta in casa della Juventus'

Getty Images

è intervenuto in conferenza stampa al termine di, match terminato con un roboante 0-4 in favore dei nerazzurri. Di seguito ecco le parole del tecnico di Grugliasco.LA PARTITA - “Lo dice il risultato, è stata una partita straordinaria, difficile da immaginare alla vigilia, per la striscia che stavano facendo come vittorie, è chiaro che questa vittoria ci dà grande morale per aver fatto una prestazione sicuramente non dico perfetta, perché nel primo tempo abbiamo mancato qualche gol, ma abbiamo fatto sicuramente una grande partita".

VITTORIA STORICA - “È la vittoria più eclatante di sempre ottenuta qui, ci dà l’opportunità di stare molto vicine alle due davanti, che non sbagliano un colpo. Arrivare alla 29ª giornata e giocare una partita importante come quella contro l’Inter di domenica credo non fosse mai successo nella storia dell'Atalanta”.JUVE SEMPRE COMPETITIVA - “Abbiamo fatto molte partite di valore con squadre molto simili alla Juventus come livello, ci dà sempre la sensazione di essere una squadra competitiva, compatta. Abbiamo sempre avuto momenti di difficoltà, ma il gruppo reagisce, non si abbatte, c’è uno spogliatoio molto forte che anche nelle difficoltà riesce a compattarsi sempre"”L'ABBRACCIO CON LOOKMAN - “I problemi di persone li risolviamo. Quando si sta insieme per 300 giorni all’anno si possono avere visioni e comportamenti diversi: quando Lookman è cresciuto nella sua concezione di squadra è diventato un giocatore fantastico. Lui ha reso grande l’Atalanta, l’Atalanta ha reso grande lui. Prima di fine anno metterà anche la fascia di capitano, che significa che ha l’Atalanta sulla pelle”.GLI INFORTUNI – “Le coppe preferisco sempre farle e mi dispiace essere uscito dalla Champions, ma queste due settimane ci hanno aiutato. Giocare ogni settimana tre partite ci ha affaticato, abbiamo avuto molti infortuni. Oggi mancava un solo giocatore, Posch. E non giocare ogni tre giorni ci ha aiutato. Ora vedremo andando avanti così, perchè di solito quando inizia il caldo è meglio giocare spesso”.CUADRADO – “Ho scelto Cuadrado, anziché avere un trequartista son partito con tre attaccanti in linea. E si attacca indubbiamente meglio”.