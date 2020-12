di CC, inviato all'Allianz Stadium

Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, commenta Juve-Atalanta.



BELLA PARTITA - "Sensazione che fosse bella partita. Potevamo perderla su rigore e su parate di Gollini, ma siamo andati vicini a vincerla. Purtroppo non siamo riusciti a fare gol nel momento decisivo. Ma usciamo soddisfatti".



DOPO LO SCHIAFFO - "Non lo so, dal campo ho avuto una sensazione diversa. Abbiamo creato soluzioni pericolose, con Zapata e qualche altra in cui tecnicamente non siamo riusciti a fare l'ultimo passaggio. Abbiamo creato più occasioni da gol, in svantaggio abbiamo avanzato un po' di più. La squadra ha giocato con personalità, nella ripresa siamo stati più precisi e ci è rimasta l'opportunità di poter vincere la partita. Ci siamo andati vicini, ma abbiamo anche rischiato di perderla".



SULLA JUVE - "La Juve è partita con una buona condizione, stavano bene sotto l'aspetto atletico, sta raggiungendo una sua identità da diverse partite. Modo di giocare è evidente, dobbiamo stare attenti quando si alza il baricentro, su Morata che poteva metterci in difficoltà. Quando uscivamo coi nostri palleggi eravamo bravi a riproporci. Partita aperta con due squadre che sanno cosa fare". LA STESSA ATALANTA - "Anche di recente abbiamo fatto partite così. Liverpool, Amsterdam, la Fiorentina e poi la Juve. Fatico a pensare a partite negative, a Verona risultato casuale, è andata diversamente e non vedo differenze. C'è molta attesa, ma giocando così siamo più solidi e riusciamo ad essere più aggressivi. Così perdiamo magari fantasia in avanti, ma abbiamo giocatori che sanno creare. E' una fase del campionato, ma in questo momento ci sta dando risultati e ci rende concreti. La difesa trae giovamento e costruiamo occasioni da rete. Abbiamo buone soluzioni".



EQUILIBRIO - "Io non ho mai perso. Le prestazioni guardate Fiorentina, Amsterdam. Abbiamo giocato qualche partita non benissimo, ma impegno e voglia di fare risultato sono state importanti. Fatto un filotto di partite non facili, tre e tre con la Champions e qualcosa abbiam pagato, ma mai come atteggiamento e voglia di fare. Risultato che sicuramente è più appariscente, ma non credo che l'Atalanta sia mai mancata".



GOMEZ - "La sua prestazione? Chiedetemi di tutti. L'Atalanta ha fatto talmente una buona partita che parlare di un solo giocatore è offensivo per gli altri. Sul mercato? Rivolga la domanda alla società, possibilmente a gennaio".



TOLOI - "Le pagelle fatele voi. Freuler ha fatto un gran gol, andate poi su tutti. Mi diventa difficile parlare di un singolo. Ottima gara per tutti, abbiamo provato con i cambi a vincerla, per il resto abbiamo messo in campo tutto quello che volevamo fare. Toloi ha un affaticamento e non è niente di preoccupante. Giocando ogni tre giorni non è stato possibile recuperarlo, questi quattro difensori sono una garanzia per qualsiasi partita".