di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa dopo il pari con la Juve: "Più orgoglioso o deluso? Orgoglioso, abbiamo fatto un buon primo tempo, la Juve è tornata nella ripresa ma noi coi cambi siamo riusciti a tornare in vantaggio nella ripresa e a fare una buona partita. Mai come questa sera la vittoria era meritata per noi. Nel calcio non sempre la punizione basta. Sono partite tirate, dove anche se fai prestazioni importanti ed hai il predominio del gioco gli episodi possono cambiare la partita. Abbiamo veramente corso pochi pericoli, non c'erano segnali di poter essere raggiunti, ci sono voluti un paio di episodi così sofrunati".



REGOLA - "Il mio parere conta poco. La regola ha molte interpretazioni, in Italia ha questo dall'inizio della stagione. La regola è così e non ha eguali nel resto del mondo".



GIOCO - "Abbiamo cercato di giocare con personalità senza snaturare il nostro assetto. Abbiamo fatto un passo in avanti. Abbiamo giocato con Zapata Ilici e Papu e credo che lo abbiamo fatto con qualità, possiamo farlo anche con altre squadre cosa che prima non ci permettevamo di fare".



in aggiornamento