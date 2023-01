Gian Pieroil futuro della Juve? Il tecnico dell’Atalanta ha risposto così alle indiscrezioni: “È sicuramente un buon momento, ci sono certezze e convinzioni anche di classifica e campionato in più rispetto a prima della sosta. Io alla Juve come dopo Allegri? Sono voci, io in questo momento sono focalizzato e concentrato a fare il meglio possibile, come i giocatori, voglio raggiungere il massimo possibile in questa stagione e arrivare a giugno col massimo risultato possibile. Scudetto impossibile, quindi la Champions. Ormai a 35 punti in questo campionato credo che siamo salvi. Comunque il campionato è ancora molto lungo, fino a poco tempo fa il Milan era straordinario, l’unica costante è il Napoli”.