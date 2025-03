Gasperini ha scelto per Juventus-Atalanta: c'è Hien, un big verso l'esclusione

Getty Images

Juventus-Atalanta: Hien gioca, la probabile formazione di Gasperini

Se la grande sfidaè una partita che può cambiare il finale di campionato dei bianconeri, lo stesso discorso vale per la squadra di Gian Pieroche vincendo si lancerebbe nella corsa scudetto e arriverebbe con grande entusiasmo allo scontro diretto contro l'Inter, in programma nel prossimo turno di Serie A.L'Atalanta arriva all'appuntamento dopo un deludente pareggio con il Venezia e l'eliminazione sorprendente in precedenza con il Club Brugge. Un momento non facile quindi per la dea.Il difensore aveva messo nel mirino proprio la gara con i bianconeri. Hien è tornato a disposizione e viaggia verso una maglia da titolare. Un rientro importante per l'Atalanta.



Juventus-Atalanta, le scelte di Gasperini

Carnesecchi

Djmsiti

Hien

Kolasinac

Bellanova (Cuadrado)

De Roon

Ederson

Zappacosta

Pasalic (De Ketelaere)

Lookman

Retegui.

Non mancano però i dubbi per il tecnico , che potrebbe optare per un'esclusione eccellente in attacco. Gasperini sta infatti pensando di lasciare fuori dai titolari De Ketelaere, apparso poco brillante nell'ultimo periodo. Al posto del belga si candida per giocare Pasalic da trequartista, con davanti a lui. C'è comunque abbondanza per l'Atalanta in attacco nonostante l'assenza di Daniel Maldini. Chi spera in una maglia è l'ex, Juan Cuadrado, che ha avuto poco spazio in stagione ma insidia Bellanova sulla fascia destra.