Gasperini glissa sul futuro: 'Non è il momento giusto per parlarne'

AFP via Getty Images

L'Atalanta ha colto un successo in rimonta, e nel finale di partita, contro il Genoa, inaugurando la penultima giornata del campionato di Serie A. Niente più di una passerella per la Dea che, già certa del terzo posto Champions, ha dato spazio a chi negli ultimi tempo ne aveva trovato meno. Nonostante ciò Gian Piero Gasperini ha colto un altro successo che consolida la terza piazza nerazzurra. Nel post gara, intervenuto ai microfoni di DAZN, dribblando il tema relativo al suo futuro, senza scordare che il tecnico bergamasco è legato alla Dea fino al 30 giugno 2026.

Le parole di Gasperini

"Stasera non è il momento giusto, siamo molto preparati a chiudere il campionato domenica in casa col nostro pubblico perché queste stagioni vanno festeggiate molto bene. In casa non abbiamo avuto gli stessi risultati che in trasferta, ma il pubblico ci ha sempre sostenuto. L'Atalanta farà la Champions per la quinta volta nelle ultime sette stagioni, nelle altre ha fatto l''Europa League".