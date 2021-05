Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, accostato anche alla Juventus, ha parlato del suo futuro: “E' difficile che un club come l'Atalanta possa vincere lo scudetto. Le indicazioni dei campionati sono sempre le stesse, c'è una grande disparità economica tra società. L'obiettivo dell'Atalanta è quello di migliorare, ma in questo modo non potremo mai iniziare un campionato per vincerlo. Il mio futuro? Non c'è assolutamente niente né con il Tottenham né con altri club, nessun discorso o contatto. Ho un contatto con l'Atalanta e sono felice qui".