Gasperini: 'Futuro altrove? Non so quello che accadrà'

Gian Piero, a DAZN, parla così del suo futuro.“Per lo Scudetto direi che è finita, era un sogno impossibile che penso sia sparito già nella partita con l’Inter, ma quella l’abbiamo giocata bene, con grande slancio e positività. Il futuro? L’importante è che non ne parlo io, non posso evitare niente, io sono stato molto chiaro su quello che è il futuro che so io, poi quello che succederà non lo so. Bisogna sempre guardare avanti nella vita, guardare indietro non serve a niente”.“Abbiamo otto partite, cinque in casa e ci giocheremo tutte le nostre carte: abbiamo un margine di vantaggio, ma dobbiamo cambiare marcia”.

"Nella prima settimana siamo rimasti in tre a lavorare e non ci ha aiutato - spiega il tecnico a Dazn - oggi non avevamo il dinamismo e la gamba per poter mettere in difficoltà la Fiorentina. Dobbiamo archiviare questa partita. Nel primo tempo avevamo fatto meglio, poi l’abbiamo complicata con il gol subito e siamo andati in difficoltà. Ora abbiamo due scontri diretti in casa e dobbiamo ritrovare le energie. Bisogna anche avere la forza di non pensarci troppo”."In queste otto partite ci sono tante squadre in pochi punti, ma noi siamo lì: il calendario diventa di scontri diretti un po’ per tutte quante, noi dobbiamo sfruttare bene i nostri perché tante si toglieranno punti a vicenda. C’è chi si è riavvicinato, ma essere comunque lì per noi è uno stimolo”.