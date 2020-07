Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan, beccando Conte.



CAMPIONATO - “Speriamo di chiuderlo nel modo migliore, per come abbiamo giocato fino adesso dopo la ripresa. Questi sono test importanti. Incontriamo il Milan che è la squadra che, insieme a noi, ha fatto più punti in questo periodo. Quindi è una partita di grande stimolo, che vale per tutte e due le squadre, per la classifica. Vediamo, è forse l’avversario più difficile che affrontiamo adesso".



CLASSIFICA – “In questo momento siamo al secondo posto. Per noi sarebbe un grandissimo risultato. Lo capisco, per chi lotta per lo scudetto, magari, significa essere il “primo dei perdenti” ma… noi che non siamo mai arrivati secondi, tutt’altro. Il più grande risultato dell'Atalanta è stato il terzo posto, oppure il quarto di tre anni fa. E quindi ci proveremo, giusto che ci proviamo in tutti i modi. Per noi sarebbe un grandissimo successo”.