Al termine della gara pareggiata contro la Juve, l’allenatore dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN sulla straordinaria prova di Koopmeiners.‘Il merito è del giocatore, noi li mettiamo nelle condizioni migliori. I mezzi poi sono tutti suoi. Sono felice per noi e per lui, che sta facendo ogni anno un campionato migliore. E’ in grande evoluzione, è molto duttile e può fare più ruoli. Quando era venuto da noi faceva anche il difensore centrale. Ho intuito che lui ha grandi potenzialità anche come realizzatore e sta facendo bene’.