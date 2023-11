Gian Pierosi racconta tra passato, presente e futuro. L'allenatore dell'Atalanta ha dichiarato alla Radio Serie A su RDS."Anni fa, quando ero ancora al Genoa, c'è stato un momento in cui sono stato vicino alla panchina bianconera. Erano altri dirigenti, non ho più avuto contatti diretti con la Juventus. Io sono sempre stato impegnato e sotto contratto, sia col Genoa sia con l'Atalanta; quindi, non mi sono mai trovato nella condizione di essere libero di poter andare in qualche altra società. Qui sto bene, siamo arrivati a giocare la Champions, non ho bisogno di andare da altre parti".