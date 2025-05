AFP via Getty Images

Gasperini: 'Episodi? Hanno pesato. Oggi dovremmo avere punti in più'

un' ora fa



Gian Piero Gasperini, a DAZN, è tornato sugli episodi che hanno penalizzato l'Atalanta.



Ecco le sue parole: "Nonostante gli infortuni, avendo avuto fuori Scalvini, Kossounou e Kolasinac, non abbiamo mai avuto grandi problemi difensivi. In casa, soprattutto nel girone di ritorno, non abbiamo avuto la coralità di gioco d'attacco che abbiamo avuto all'andata. Siamo calati nel rendimento corale dei giocatori d'attacco, non abbiamo trovato soluzioni alternative e questo ci ha fatto perdere dei punti in casa. Ci sono state anche partite sfortunate, con episodi che hanno pesato tra rigori non concessi ed espulsioni dubbie. Non dico tutti, ma qualcuno ci avrebbe garantito qualche punto in più. Non abbiamo fatto valere il fattore in campo, che in trasferta è stato quasi sempre regolare".