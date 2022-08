Nella conferenza stampa di oggi, l'allenatore dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha presentato quella che sarà la sfida contro il Milan, rilasciando le seguenti dichiarazioni.'Il Milan oggi è un modello, ha saputo prendere giovani di valore, è un modello fuori e dentro il campo. Rappresenta, per me, il vero modello da seguire. Mi sembra eccessivo considerare quello di domani uno scontro diretto. È uno scontro di altro profilo, ma gli obiettivi dell’Atalanta non dipendono dalla gara di domani. Noi sicuramente faremo di tutto per fare la nostra miglior partita. Non è uno scontro diretto, il Milan gioca per lo scudetto'.